В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области вечером 7 мая. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги был зафиксирован в столице Украины и в области практически одновременно — около 23:30.

Ранее этим же днем воздушная тревога была объявлена утром в Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.

В ночь на воскресенье в ряде украинских регионов также объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. В Николаевской области Украины взрывом повреждено промышленное предприятие, сообщала пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.