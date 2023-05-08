Акция «Бессмертный полк» прошла в Испании и Аргентине

В Испании и Аргентине прошли акции «Бессмертный полк» в преддверии 9 Мая. Участники рассказали «Известиям» о подвигах предков во время Великой Отечественной войны.

Жительница Аргентины Галина пришла на акцию с портретом своего дедушки Андрея Иваныка. Она назвала долгом отдать дань предкам за то, что те боролись во времена Великой Отечественной войны против фашизма.

Как поделился педиатр и член «Народного фронта» Павел Бережанский, участие в акции — это возможность сказать слова благодарности ветеранам и вспомнить ушедших героев. Врач добавил, что, вспоминая героев, мы сохраняем свое лицо и свое государство.

Ветеран Великой Отечественной войны Марина Кадар отметила, что никто не должен забывать события тех лет. А истории крупных сражений и ужасов фашизма должны передаваться из поколения в поколение.

«Это такой праздник! Это праздник со слезами на глазах. Я помню, как мы переживали, как мы ждали этой победы. Все дети работали, не только я работала. У нас был цех, и там пацаны стружку, которая летит, выносили. Работали все», — рассказала ветеран.

Жительница испанского Мадрида Анжелика также поделилась историей своей семьи в военное время.

«Я принесла фотографию. Это сестра моего свекра, героиня Советского Союза. Она из Мадрида, участвовала в гражданской войне в защите Мадрида. В 1940 году она, как многие тысячи испанцев, выехала на территорию Советского Союза. И в 1941 году на третий год войны пошла добровольцем», — поделилась Анжелика.

6 мая уроженка Одессы рассказала «Известиям» о жизни ее семьи в годы ВОВ. Дом, в котором она жила, чаще других подвергался обстрелу — по окончании боев в нем насчитали 17 воронок от бомб. По словам женщины, самым ярким моментом того времени стал уход оккупантов из города в 1944 году.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на этот день. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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