Уроженка Одессы рассказала о жизни ее семьи в годы ВОВ

Освобождение Одессы в Великую Отечественную войну — это важный праздник, который должен остаться в памяти. О том, как проходили годы в оккупированном городе и что испытывали жители в день ухода фашистов, рассказала «Известиям» в субботу, 6 мая, уроженка Одессы Лариса Петрова.

Лариса Петрова в годы Великой Отечественной войны проживала на окраине Одессы. По ее словам, там было относительно спокойно, только стрельбища устраивали рядом. Однако дом, в котором она жила, чаще других подвергался обстрелу — по окончании боев в нем насчитали 17 воронок от бомб. Фашисты думали, что там был склад.

Несмотря на тяжелые времена, жильцы дома поддерживали друг друга. Соседи помогали всем необходимым даже инвалидам, которые не могли работать и не получали пенсию.

По воспоминаниям Ларисы, одним из самых ярких моментов того времени стал уход оккупантов из города в 1944 году. Одесситы тогда боялись открывать двери незнакомцам, так как ходили слухи, что фашисты расстреливают всех молодых.

«Когда к нам постучали, бабушка дядю, который еще не ушел на войну, запрятала под кровать, а меня в шкаф. И пошли открывать дверь. Спрашивают: «Кто там?» А им отвечают: «Свои». Кто свои? Говорят, Красная армия. Когда открыли двери, я уже выскочила из шкафа, вошли двое мужчин, и тетя и бабушка обнимались, целовались, радовались. Оказалось, что это разведчики», — рассказала Петрова.

После освобождения города граждане Одессы снова смогли спокойно передвигаться по улицам. В доме, где жила Лариса, разместились советские офицеры. Они приехали на нескольких машинах с обозами, в которых были продукты. Женщина вспоминает, что на всю жизнь у нее сохранилась ассоциация праздника с сахаром, который она выковыривала по крупицам из трещинок того обоза.

«В трещинках там были кусочки сахара. И мы соломинкой вытаскивали. Мы взяли из кормежек лошадей соломинки и вытаскивали этот пыльный, грязный сахар и ели. И вот я говорила, что день освобождения Одессы связан у меня именно с сахаром-рафинадом. Так сладко было, запомнила на всю жизнь», — поделилась Лариса.

Женщина уверена, что людям необходимо помнить о событиях прошлого, чтобы не допустить повторения подобного впредь.

«Фашизм, сколько он принес горя людям — отец у меня погиб, очень много знакомых, в том числе маминых, тетиных. И всегда в День Победы первый бокал поднимали за ушедших», — подвела итог Лариса.

Ранее, 3 мая, ветеран Великой Отечественной войны Виталий Полунов, проживающий в Израиле, поделился с «Известиями» историей своего боя против фашистов, за который он был награжден орденом Славы. Вместе с боевыми товарищами Виталий Яковлевич дошел до Берлина, после чего его перебросили в Восточную Пруссию. Немецкие части они преследовали до 17 мая, даже после того, как им объявили о Дне Победы.

Также ветеран Великой Отечественной войны Владимир Васильевич Располыхин, проживающий во Франции, рассказал «Известиям» историю о том, как он вызвался в Воздушно-десантные войска в 17 лет и что его ожидало на фронте.

В этом году 9 мая россияне будут праздновать 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

25 апреля «Известия» опубликовали программу мероприятий в Москве на этот день. Главным событием традиционно является парад Победы, который пройдет утром на Красной площади. Видеотрансляция будет доступна на нашем сайте.

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