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В Тюменской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Губернатор Тюменской области ввел режим ЧС на всей территории региона из-за пожаров
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Фото: РИА Новости/Наталья Горшкова
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Губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории региона из-за лесных пожаров. Об этом 7 мая сообщается в его Telegram-канале.

Моор отметил, что в настоящее время по всей области продолжается борьба с возгораниями. В тушении пожаров участвует весь личный состав регионального МЧС. С огнем борются 1 тыс. 100 человек из противопожарной службы области и 130 профессиональных пожарных из других регионов. Задействованы пять вертолетов и один самолет Ил-76.

Губернатор также отметил, что в большинстве случаев причинами пожаров по-прежнему являются поджоги. В связи с этим он призвал население региона соблюдать меры противопожарной безопасности, в частности отказаться от пикников в лесу и костров на дачных участках.

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Ранее в этот день сообщалось, что в деревне Речкина Тюменской области загорелись шесть строений. Пожар начался в одном из жилых домов. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на соседние здания. В результате пламя охватило шесть строений.

Также отмечается, что накануне в деревне Речкина и еще в трех поселках Тюменской области прошла эвакуация жителей. Причиной стала угроза природных пожаров.

Ранее, 5 мая, в результате пожара в селе Успенка, расположенном в том же районе, что и Речкина, сгорели 13 зданий. По данным МЧС, неподалеку от этого села начался лесной пожар. В результате порывистого ветра огонь перекинулся на жилые дома. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Сообщения о лесных пожарах также приходят из Свердловской области. Ранее, 7 мая, сообщалось, что площадь лесных пожаров в регионе увеличилась до 33 тыс. га.

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