«Известия» опубликовали кадры с Прилепиным сразу после взрыва

В распоряжении «Известий» появились фото и видео с писателем Захаром Прилепиным, сделанные сразу после покушения.

Первую помощь писателю оказывали его соседи, они принесли плед и подушку. Кроме того, на видео показано как уже медики прибывшей на место скорой помощи оказывают Прилепину помощь.

7 мая на месте взрыва работают саперы. Они обследуют место происшествия на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.

Инцидент произошел 6 мая в Нижегородской области. Взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали, в настоящее время он находится в сознании.

МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.