Саперы работают на месте взрыва машины Прилепина

На месте взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области работают саперы. Они проверяют наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в воскресенье, 7 мая, в Росгвардии.

«Взрывотехники группы разминирования ОМОН «Буревестник» управления Росгвардии по Нижегородской области обследуют место происшествия на наличие взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в этот день в распоряжении «Известий» появились кадры эвакуации пострадавшего при подрыве автомобиля Прилепина на вертолете в больницу.

В этот же день житель Нижегородской области Игорь П., который стал очевидцем подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина, рассказал «Известиям о произошедшем 6 мая. Он сообщил, что разговаривал с водителем писателя перед взрывом.

Инцидент произошел 6 мая, утром в Нижегородской области. Взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении — Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в тот же день госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Позднее его успешно прооперировали, в настоящее время он находится в сознании.

МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.