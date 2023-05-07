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Швейцария планирует перепродать ФРГ 25 списанных танков Leopard 2
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Швейцария планирует перепродать ФРГ 25 списанных танков Leopard 2

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Фото: Global Look Press/dpa/Christian Charisius
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Правительство Швейцарии (федеральный совет) рассматривает возможность перепродажи 25 списанных танков Leopard немецкому производителю. Об этом заявил в интервью швейцарской газете Sonntags Zeitung глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Он напомнил, что еще в марте комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии одобрила вывод из эксплуатации 25 танков Leopard 2. Так у Швейцарии появилась возможность перепродать их Германии. Решение о перепродаже пока не принято, так как свою позицию по данной теме еще не высказал Совет кантонов страны, или малая палата парламента.

«Парламент, несомненно, примет здесь важное решение. Однако Федеральный совет пока не занял какую-либо позицию», — пояснил Кассис.

При этом он подчеркнул, что вопрос будет решен в ближайшее время. Кроме того, министр отметил, что правительство следит за предложением о перепродаже Германии 96 танков Leopard 2, хотя дискуссий, касающихся этой инициативы, пока не проводилось.

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Ранее, 1 мая, постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Берисвиль заметила, что ситуация останется прежней, пока парламент не пересмотрит этот закон.

26 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что официальное осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

До этого, 23 ноября 2022 года, Швейцария ввела эмбарго на поставки РФ и Украине товаров военного назначения, объяснив это нейтралитетом.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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