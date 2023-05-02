Швейцария назвала законодательство страны причиной отказа в реэкспорте оружия Украине

Реэкспорт оружия Украине запрещен законодательством Швейцарии, заявила в понедельник, 1 мая, постоянный представитель страны при ООН Паскаль Кристин Берисвиль.

«Мы поставляем много гуманитарной помощи, у нас много беженцев с Украины. Когда речь заходит о реэкспорте оружия — это даже не вопрос нейтралитета в данный момент. У нас есть закон об экспорте оружия и материалов военного назначения и без нарушения этого закона было бы невозможно реэкспортировать это вооружение», — передает слова постпреда «РИА Новости».

Берисвиль заметила, что ситуация останется прежней, пока парламент не пересмотрит этот закон.

26 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что официальное осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствует об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

До этого, 23 ноября 2022 года, Швейцария ввела эмбарго на поставки РФ и Украине товаров военного назначения, объяснив это нейтралитетом.

В июне того же года власти Швейцарии разрешили своим компаниям поставлять детали для военной техники на Украину. Детали предназначены для противотанковых пусковых установок и систем ПВО. Тогда в Берне выразили уверенность, что подобные поставки никак не противоречат историческому и юридическому нейтралитету Швейцарии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.