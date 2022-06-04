Швейцария разрешила поставку деталей для военной техники Украине

Власти Швейцарии разрешили своим компаниям поставлять детали для военной техники на Украину. Решение опубликовано на сайте Федерального совета страны. Швейцарские предприятия начнут поставки компонентов для оружия, производимого в Германии и Италии, передает телеканал «Известия». Детали предназначены для противотанковых пусковых установок и систем ПВО. В Берне уверены, что подобные поставки никак не противоречат историческому и юридическому нейтралитету Швейцарии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.