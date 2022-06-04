Реклама
Прямой эфир
Наука
Рогозин поручил восстановить работу немецкого телескопа на «Спектре-РГ»
Мир
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 30 украинских военных за сутки
Политика
В Госдуме указали на исчерпание у ЕС арсенала средств по сдерживанию РФ
Туризм
Turkish Airlines продлила отмену рейсов в Сочи и на Украину до 31 июля
Мир
В Херсоне около 1,5 тыс. человек обратились за получением гражданства РФ
Недвижимость
В мае россияне стали реже продавать ипотечные квартиры
Экономика
Банки РФ спрогнозировали сохранение вкладов после окончания действия высоких ставок
Мир
Зеленский раскритиковал города США за сохранение связей с побратимами в РФ
Мир
В Донецке в результате обстрела ВСУ погибла пенсионерка
Происшествия
На Кубани в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека
Происшествия
Пожар в здании автобазы в центре Тюмени ликвидирован

Швейцария разрешила поставку деталей для военной техники Украине

0
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Швейцарии разрешили своим компаниям поставлять детали для военной техники на Украину. Решение опубликовано на сайте Федерального совета страны. Швейцарские предприятия начнут поставки компонентов для оружия, производимого в Германии и Италии, передает телеканал «Известия». Детали предназначены для противотанковых пусковых установок и систем ПВО. В Берне уверены, что подобные поставки никак не противоречат историческому и юридическому нейтралитету Швейцарии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022