Карта спецоперации на Украине 7 мая

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 7 мая можно в материале «Известий».

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотника. Все

они уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Говоря о ситуации в зоне спецопераци он уточнил, что на Донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия и овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях Артемовска (украинское название — Бахмут). За сутки на этом направлении уничтожено более 340 украинских военнослужащих и наемников.

На купянском направлении уничтожено свыше 85-ти украинских боевиков, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

На краснолиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника, в результате уничтожено до 75-ти силовиков ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20.

На южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Никольское (ДНР) и Дорожнянка Запорожской области.

Также, как указал Конашенков, за минувшие сутки средствами ПВО перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическая ракета «Гром-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Всего с начала проведения СВО уничтожены: 418 самолетов, 230 вертолетов, 4027 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 9014 танков и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4754 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 037 единиц специальной военной автомобильной техники.

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