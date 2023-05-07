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Российские военные ночью уничтожили 22 украинских беспилотника над Черным морем

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Ночью над акваторией Черного моря обнаружены и уничтожены 22 ударных украинских беспилотника, сообщил 7 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата», — сказал он.

Дроны, по словам Конашенкова, были уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Об уничтожении беспилотников также ранее рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, никакие объекты в городе не пострадали в результате инцидента.

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Ранее, 4 мая, в районе аэродрома Бельбек на северо-западе Севастополя был уничтожен беспилотник.

В Крыму и Севастополе продолжает действовать высокий, «желтый» уровень террористической опасности. Также в регионе введен режим среднего уровня реагирования.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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