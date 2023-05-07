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Медведев прокомментировал задержание подозреваемого в покушении на Прилепина

Медведев понадеялся, что пытавшиеся совершить покушение на Прилепина получат длительные сроки
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Фото: ТАСС/Стрингер
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев понадеялся на то, что пытавшиеся совершить покушение на писателя Захара Прилепина получат длительные сроки. На эту тему он высказался в воскресенье, 7 мая, в своем Telegram-канале.

Он похвалил сотрудников МВД, которые задержали подозреваемого по горячим следам.

«Преступники признались, что были завербованы спецслужбами бандеровского государства. По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения», — указал Медведев.

Бомба на колесах: совершено покушение на Захара Прилепина
Известный писатель и журналист находится в реанимации в тяжелом состоянии

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина после ЧП госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Сообщалось, что его уже успешно прооперировали, сейчас он находится в сознании.

Автомобиль, в котором находился писатель Прилепин, остается на месте происшествия, которое до сих пор оцеплено.

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