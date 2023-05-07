Участковые рассказали о задержании подозреваемого в подрыве авто Прилепина

После взрыва автомобиля писателя Захара Прилепина участковые оперативно задержали подозреваемого — им оказался 29-летний уроженец Украины Александр Пермяков. В воскресенье, 7 мая, «МВД Медиа» опубликовало кадры, на которых стражи порядка раскрыли детали задержания.

Замначальника ОУУП и ПДН ОМВД России по Семеновскому г.о. Екатерина Сиротина сообщила, что около 12 часов в отделе объявили план-перехват, после чего она совместно со старшим участковым майором полиции Александром Соколовым и лейтенантом полиции Дмитрием Воеводиным выдвинулась в деревню Козлово.

Как рассказал Александр Соколов, они приехали в деревню Козлово. Там было грязно, из-за чего правоохранители решили посмотреть дорогу, чтобы проехать в лесной массив. Там навстречу правоохранительным органам шел человек.

«Он вызвал у нас подозрения. Изначально данный человек говорил нам вещи, которые не является действительностью: что он на пруду ловил куропаток. Но на данном участке озера не было. Куропаток там, соответственно, тоже не было», — рассказал Дмитрий Воеводин.

Как уточняется, полицейские попросили предоставить мужчину документы, в итоге выяснилось, что у него два паспорта — украинский и российский.

«Начали с ним разговаривать, и он сознался. Далее его посадили в автомобиль и доставили в отдел полиции», — сообщил участковый.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в то же время госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Сообщалось, что его уже успешно прооперировали.

Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, остается на месте происшествия, которое оцеплено.

В свою очередь, МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.