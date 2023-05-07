«Известия» показали место взрыва автомобиля Захара Прилепина

Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин, остается на месте происшествия, которое оцеплено. Обстановку в поселке Пионерский в субботу, 6 мая, показал корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Предположительно, машина писателя подорвалась на противотанковой мине. По словам Сафиулина, часть шины от машины отлетела на минимум 300 м.

«То есть настолько был сильный взрыв. И таких элементов по всей посадке накидано достаточно», — рассказал он.

Взрывотехники уже осмотрели транспортное средство, в ближайшее время эксперты проведут тщательную проверку. В данный момент на месте происшествия ведутся следственные действия. Отмечается, что на подъезде к поселку все машины тщательно досматриваются, у водителя и пассажиров проверяют документы.

Утром 6 мая в Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал Прилепин. В результате ЧП погиб водитель — Александр Шубин.

Вскоре участковыми был задержан один из подозреваемых в покушении Александр Пермяков. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина он заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно.

Прилепина в то же время госпитализировали, у него тяжелая сочетанная травма, минно-взрывное ранение, контузия обоих легких, многочисленные переломы и ушибы. Сообщалось, что его уже успешно прооперировали.

В свою очередь, МИД России возложил на Киев и Запад ответственность за теракт против Прилепина.