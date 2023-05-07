Один пожарный пострадал при тушении возгорания в Свердловской области

В больницу доставили пожарного с предварительным диагнозом отравление угарным газом при тушении возгорания в Свердловской области. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых 7 мая.

«Сведения о потерпевших и погибших среди местных жителей в результате пожара, к счастью, в дежурную часть территориального ОВД не поступали. В горбольницу доставлен для оказания медицинской помощи работник пожарной части с предварительным диагнозом отравление угарным газом», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Как уточняется, проведена эвакуация жителей 15 жилых домов общей численностью порядка 400 человек, из них 32 размещены в двух пунктах временного размещения города Реж, в том числе восемь детей.

Вечером в субботу в Свердловской области в поселке Первомайский загорелись складские помещения. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет. Свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом.

Генеральный директор «Гефест-М» — компании-владельца складских помещений в регионе — Владимир Мытарев сообщил, что из 36 складов, расположенных в селе Первомайском, только восемь объектов заняты горючими веществами. Он отметил, что сгорел один пустой склад и один с порохом.

В пресс-службе Авиалесоохраны сообщили, что огонь в лес движется со стороны складов.

В связи с возгоранием в регионе ввели режим ЧС. В настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации. Глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщил, что крупный пожар перебросился на город Реж.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь. Общая площадь пожаров в Свердловской области составила 20 тыс. га.