Режевская больница отпустила пациентов домой из-за задымленности

Режевская центральная районная больница временно отпустила всех нележачих пациентов домой из-за сильного задымления, вызванного пожаром на складах с порохом, о чем стало известно в субботу, 6 мая.

«Медицинский персонал на дежурстве, в случае необходимости он готов оказать помощь», — говорится в сообщении на официальной странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в этот день глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщил, что крупный пожар в Свердловской области перебросился на город Реж. Так, в микрорайон Гавань было направлено два расчета.

По данным губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева, площадь пожара в регионе составила 20 тыс. га. Он назвал эту ситуацию критической, из-за чего была запрошена федеральная помощь.

Тем же днем в результате перехода лесного пожара на складские помещения произошло возгорание в селе Первомайском Свердловской области.

Позже региональное МЧС сообщило, что свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом. Отмечалось, что два склада на площади 960 кв. м сгорели.