В Москве впервые за пять лет наблюдалось полутеневое затмение Луны

В Москве наблюдалось полутеневое затмение Луны впервые за пять лет. Верхний край лунного диска потемнел и был виден невооруженным глазом. Явление можно было наблюдать с верхних этажей высоток, особенно на востоке или юго-востоке столицы, передает телеканал «Известия». Полутеневым называется затмение, при котором Луна проходит через внешнюю область земной тени. Яркость ночного светила уменьшается, поскольку оно меньше освещено Солнцем. Естественный спутник Земли можно было наблюдать почти по всей России. Полутеневое затмение было видно из Антарктиды, большей части Азии, Европы, Австралии и Африки. Астрономическое явление повторится только в сентябре 2042 года.

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