С начала года горноспасатели МЧС России спасли 1784 человека
Горноспасатели МЧС с начала года устранили 12 аварий. Всего было спасено 1784 человека. Подразделения военизированных горноспасательных частей МЧС России территориально расположены в 40 субъектах страны, передает телеканал «Известия». В состав 25 отрядов входит около 6 тыс. специалистов. Они обеспечивают безопасность шахт и рудников, объектов подземного строительства и добычи полезных ископаемых, а также предприятий по их переработке и обогащению.
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