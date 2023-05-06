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Емельяненко-младший рассказал о нежелании равняться на своих братьев

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Фото: vk.com
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Иван, младший из братьев Емельяненко, перед своим дебютным боем с Алексеем Леденевым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» рассказал, что никогда не хотел равняться ни на Федора, ни на Александра.

«В детстве ни на кого не хотел равняться. Сам собой хотел быть всегда», — цитирует его газета «Спорт-Экспресс».

Однако, по его словам, его мотивировали успехи, которых добивались братья в спорте.

«Думаешь, как бы было здорово выиграть чемпионат России по дзюдо или чемпионат Европы по самбо», — сказал Иван Емельяненко.

Также в этом интервью Емельяненко-младший заявил, что в зал попал в шесть лет. Там он оказался потому, что дома его было «не с кем оставить». Именно с этого возраста он и начал активно тренироваться.

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Ранее, 3 мая, мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев поставил на победу Ивана Емельяненко над Леденевым. При этом российский боец, чемпион АСА Евгений Гончаров 2 мая предрек непредсказуемый бой между Леденевым и Емельяненко-младшим.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

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