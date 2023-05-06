Реклама
Прямой эфир
Общество
СК начал проверку после падения карусели в Оренбурге
Происшествия
Силы ПВО сбили над Крымом две украинские ракеты «Гром-2»
Происшествия
При ЧП на карусели в Оренбурге пострадало около 20 человек
Происшествия
В селе Успенка Тюменской области огонь повредил еще четыре дома
Армия
Пригожин подтвердил готовность с 10 мая передать позиции в Артемовске «Ахмату»
Общество
Генпрокуратура взяла на контроль дело о подрыве авто с Прилепиным
Мир
В МИДе подтвердили планы по проведению четырехсторонней встречи по зерновой сделке
Происшествия
В Оренбурге рухнула карусель
Мир
На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в нескольких регионах
Мир
Ковитиди назвала юридически безграмотным решение СБУ по российским сенаторам
Общество
Эксперт заявил о безрезультативности запретов на продажу алкоголя
Мир
Несколько военных потеряли сознание на коронации Карла III
Спорт
«Динамо» обыграло «Химки» благодаря голу Смолова
Сюжет:

Дебютант ММА Иван Емельяненко рассказал о пути к профессиональному спорту

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дебютант ММА Иван Емельяненко в субботу, 6 мая, рассказал о предстоящем бое с дзюдоистом Алексеем Леденевым.

По его словам, он готовится с усилием к этой встрече. Боец также рассказал о том, почему он решил тренироваться вместе со своими звездными братьями и выбрал путь единоборств.

Емельяненко поделился, что в зал попал в шесть лет. Там он оказался потому, что дома его было «не с кем оставить». Именно с этого возраста он и начал активно тренироваться. При этом, по словам самого спортсмена, по стопам братьев он идти не хотел.

«Всю жизнь хотел выступать. <...> Со спортом с детства хотел связать свою жизнь. Но у каждого свой путь, свои травмы, своя голова. За уши никто никого не тащил никогда. Хочешь — занимаешься», — цитирует Ивана «Спорт-Экспресс».

После ухода из профессионального спорта Емельяненко-младший не забросил тренировки, а продолжал держать себя в форме.

Имперские кондиции: пять лучших боев Федора Емельяненко
Поединок с корейским гигантом, лучшее шоу в истории MMA и гениальные нокауты

Ранее мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев поставил на победу Емельяненко.

2 мая чемпион АСА Евгений Гончаров заявил, что поединок Емельяненко и Леденева будет непредсказуемым. При этом, по его мнению, Леденев смотрится выигрышно, потому что у него за плечами разряд мастера спорта международного класса по дзюдо.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023