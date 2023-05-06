Дебютант ММА Иван Емельяненко рассказал о пути к профессиональному спорту

Дебютант ММА Иван Емельяненко в субботу, 6 мая, рассказал о предстоящем бое с дзюдоистом Алексеем Леденевым.

По его словам, он готовится с усилием к этой встрече. Боец также рассказал о том, почему он решил тренироваться вместе со своими звездными братьями и выбрал путь единоборств.

Емельяненко поделился, что в зал попал в шесть лет. Там он оказался потому, что дома его было «не с кем оставить». Именно с этого возраста он и начал активно тренироваться. При этом, по словам самого спортсмена, по стопам братьев он идти не хотел.

«Всю жизнь хотел выступать. <...> Со спортом с детства хотел связать свою жизнь. Но у каждого свой путь, свои травмы, своя голова. За уши никто никого не тащил никогда. Хочешь — занимаешься», — цитирует Ивана «Спорт-Экспресс».

После ухода из профессионального спорта Емельяненко-младший не забросил тренировки, а продолжал держать себя в форме.

Ранее мастер спорта по кикбоксингу Тимур Мусаев поставил на победу Емельяненко.

2 мая чемпион АСА Евгений Гончаров заявил, что поединок Емельяненко и Леденева будет непредсказуемым. При этом, по его мнению, Леденев смотрится выигрышно, потому что у него за плечами разряд мастера спорта международного класса по дзюдо.

Новый турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 26 мая в Москве на волейбольной арене «Динамо». Всего пройдет четыре поединка в формате «три раунда по три минуты».

Главную схватку вечера проведут российский боец MMA Алексей Олейник и британец Оли Томпсон. Соглавным поединком будет противостояние бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко и блогера, спортсмена Евгения Ершова. Помимо этого на ринге встретятся звезда поп-MMA, мастер спорта по боксу Зелимхан Дукаев по прозвищу Пулеметчик и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Телеканал РЕН ТВ проведет прямую трансляцию боев, начало в 23:00.