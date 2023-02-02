Имперские кондиции: пять лучших боев Федора Емельяненко

В ночь на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, США, состоится турнир Bellator 290, в котором выступят семь бойцов из России. В главном поединке Федор Емельяненко проведет реванш с Райаном Бейдером. Первый поединок прошел четыре года назад и завершился победой американца нокаутом, но в карьере Последнего Императора было много по-настоящему крутых, зрелищных и успешных поединков. «Известия» выбрали пять боев, которые точно нужно пересмотреть.

Антонио Родриго Ногейра, 31.12.04

Фото: asianmma.com

С Ногейрой-старшим Федор провел три боя, но один из них признан несостоявшимся после того, как у Емельяненко открылось рассечения в результате столкновения головами. Третий поединок в канун Нового года стал не только финалом Гран-при Pride в супертяжелом весе, но и боем за объединение титулов, так как в тот момент Емельяненко был бесспорным чемпионом промоушена, а Ногейра до этого завоевал временный пояс в поединке с Мирко Кро Копом.

Если не считать того несостоявшегося боя с Минотавром, перед третьей встречей Емельяненко шел на серии из 16 побед подряд. Бразилец же выиграл пять схваток подряд, а последний, кому он проигрывал, был как раз Федор. Всего в последних 19 поединках он победил 18 раз.

Федор работал первым номером на протяжении всего поединка. Российский боец перебивал Ногейру и не давал утягивать себя в партер — когда бразилец пытался заманить, спровоцировать Федора на борьбу, тот подключал соккер-кики. Иногда Емельяненко и сам инициировал работу на канвасе, но старался забить Ногейру в граунд-энд-паунде. Итог: победа Федора единогласным решением судей . Как и в прошлых боях, Емельяненко выглядел лучше. Суммарно за три поединка он донес до Ногейры 158 значимых ударов, когда бразильцу удалось лишь 25 раз акцентированно попасть по Федору.

Мирко Филипович, 28.08.05

Фото: lowkickmma.com

Бой Федора и Кро Копа по праву считается одним из лучших не только в карьере Емельяненко, но и в истории ММА. В тот момент хорват шел на победной серии из семи поединков, в том числе — против младшего брата Федора, Александра Емельяненко.

Как и в поединке с Ногейрой, Последний Император работал первым номером, а его удары с правой получались точными и неприятными для Мирко. Хорват тоже попадал и даже сломал россиянину нос. Во время попытки Федора пройти в ноги хорват вытолкнул россиянина из ринга, но во второй части десятиминутного раунда Федор всё же перевел соперника на канвас. Федор уверенно забрал и второй раунд, а третий отрезок и вовсе взял так уверенно, что судьи вполне могли поставить 10–8 в пользу россиянина. Сразу после боя у соперников не было друг к другу вопросов, но спустя время Филипович высказал недовольство бывшим соперником за его слова в медиа.

«Поведение Федора меня очень разочаровало. Если бы он дрался в моем городе, я бы приехал к нему в гостиницу, позвал бы его на ужин и всё, что хотел сказать, высказал бы в лицо, а не через газету. В конце концов мы с ним как братья по оружию, мы вместе проливали кровь в японских рингах и показали бой, который многие до сих пор считают лучшим в истории ММА. Но ему не только не хватило смелости зайти поздороваться в раздевалку перед боем, но еще и хватило наглости разглагольствовать у меня за спиной, что я такой-сякой», — возмущался Кро Коп.

Хонг Ман Чой, 31.12.07

Фото: sportskeeda.com

Этот бой по праву можно считать самым безумным в карьере Федора Емельяненко. Канун 2008 года, турнир Yarennoka!, который стал чем-то вроде прощания фанатов с Pride. В главном событии Последний Император встретился с корейским гигантом Хонг Ман Чоем. Мужчина ростом 219 см, весом 165 кг (столько он показал на официальном взвешивании) не просто превосходил Федора в габаритах — бойцы выглядели как представители разных видов. На фоне Хонга россиянин смотрелся действительно маленьким, хотя Федор в принципе никогда не был крупным тяжеловесом.

При этом Федор считался сумасшедшим фаворитом перед поединком с Чоем . Букмекеры предлагали поставить на Емельяненко с коэффициентом 1,11, а на корейца — с кэфом 7,5.

Причина в том, что перед поединком с Федором великан провел лишь один бой в профессионалах (победил нокаутом за 26 секунд), а такого соперника заслужил габаритами и солидным бэкграундом в кикбоксинге.

Понятно, что визуально Чой казался непобедимым, но Федор — базовый самбист и дзюдоист, а поэтому всё закончилось очень быстро. Россиянин сразу пошел за тейкдауном, но кореец упал на него и оказался в положении гарда. Первая попытка поймать Чоя на армбар провалилась, но уже в конце второй минуты Федор попробовал снова, и кореец постучал.

Андрей Орловский, 24.01.09

Фото:peakpx.com

На втором и последнем турнире от бренда одежды Affliction Федор встретился с Андреем Орловским, который четырьмя годами ранее завоевал пояс чемпиона UFC. На момент поединка белорусский боец провел 20 поединков: 15 раз победил (11 нокаутом) и потерпел пять поражений. Последние пять поединков Андрей выиграл, а до решения дошел только поединок с Фабрицио Вердумом.

Емельяненко был действующим чемпионом WAMMA, организации, которая сотрудничала с Affliction. На первом турнире Федор победил Тима Сильвию и завоевал пояс. Бой с Орловским был для Федора первой защитой титула. По воспоминаниям Императора, от команды Орловского шло много негатива перед поединком. Обернулось это нокаутом в первом раунде — возможно, самым красивым финишем в карьере Емельяненко-старшего.

Орловский пытался перевести Федора на канвас, но Емельяненко здорово защищался от проходов в ноги. Бойцы обменивались ударами, и всё выглядело не слишком опасно, пока белорус не полетел на соперника, не думая о защите. Федор выбросил правый оверхэнд и вырубил Орловского наглухо.

Тим Джонсон, 23.10.21

Фото: sport-express.ru

Несомненно, в карьере Федора случались и более великие поединки, чем бой против Тима Джонсона, но победа над огромным американцем всегда будет особенной. Бой на Bellator 269 в Москве стал для Федора первым за шесть лет в России и первым за 11 лет в Москве. Этого поединка вся страна ждала с особым трепетом, учитывая, что его можно было посмотреть в удобное время. Кроме того, до последнего сохранялась интрига, закончит ли Емельяненко-старший карьеру после этого боя.