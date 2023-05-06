В Подмосковье установлена квартира, где могло быть собрано СВУ для подрыва авто Прилепина
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- В Подмосковье установлена квартира, где могло быть собрано СВУ для подрыва авто Прилепина
Сотрудники правоохранительных органов установили квартиру в Московской области, где могло быть собрано взрывное устройство для подрыва машины писателя Захара Прилепина. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Кроме того, в Москве и области полиция и сотрудники ФСБ выявили несколько адресов, по которым проживали возможные участники покушения на Прилепина.
Ранее в этот же день под Нижним Новгородом взорвали автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. По горячим следам был задержан подозреваемый. Его задержание произвели трое участковых. В настоящее время он находится на допросе в отделе полиции. По данным МВД, мужчина ранее был судим.
По информации источника «Известий», задержанный родом с Украины и недавно получил гражданство России.
В результате подрыва автомобиля погиб водитель — уроженец Луганска Александр Шубин с позывным Злой. Прилепина оперируют в нижегородской больнице.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».