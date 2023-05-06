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Пригожин подтвердил готовность с 10 мая передать позиции в Артемовске «Ахмату»

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске (украинское название — Бахмут) будут переданы подразделениям спецназа «Ахмат» в полночь 10 мая. Эту информацию подтвердил основатель частной военной компании Евгений Пригожин в субботу, 6 мая.

По его словам, дата передачи позиций назначена на тот день, когда сотрудники «Вагнера» исчерпают свой боевой потенциал.

Так, передача будет осуществлена незамедлительно, бойцы подразделения «Ахмат» займут позиции сотрудников ЧВК «Вагнер» .

В связи с этим Пригожин выразил уверенность, что Артемовск будет взят силами спецназа.

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По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, по состоянию на 6 мая бои в западной части Артемовска продолжаются. Кроме того, на донецком направлении российские войска за прошедшие сутки уничтожили не менее 185 боевиков ВСУ. Генерал-лейтенант также огтмечал, что 4 мая были освобождены еще два квартала города.

Также в этот день Пригожин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) каждую неделю боев в Артемовске теряют от 400 до 600 человек.

Он также добавил, что до освобождения Артемовска осталось взять штурмом два с половиной километра.

Говоря о ситуации на территории боевых действий, 6 мая сотрудники ЧВК «Вагнер» начали массированный штурм «дороги жизни» — трассы между Артемовском и городом Часов Яр, по которой осуществляется снабжение украинской армии.

Днем ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление Пригожина о планах подразделения покинуть позиции 10 мая. Он заявил, что подразделения спецназа «Ахмат» готовы занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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