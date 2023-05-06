Российские силы начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ под Артемовском

Сотрудники ЧВК «Вагнер» начали массированный штурм «дороги жизни» — трассы между Артемовском (украинское название — Бахмут) и городом Часов Яр, по которой осуществляется снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 6 мая сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По данным Telegram-канала, российские штурмовые отряды массированно двинулись на трассу возле поселка Хромово. После этого в серую зону перешел значительный отрезок дороги и территории за ней. Отмечается, что, если российским силам удастся прорваться в этом райне, украинские военные потеряют оставшиеся сельские дороги, по которым осуществляется снабжение ВСУ.

Кроме того, сообщается, что российская артиллерия активизировалась в Артемовске. В юго-западной части города сотрудники ЧВК «Вагнер» пытаются прорвать оборону украинских боевиков севернее и северо-восточнее Индустриального Колледжа. В северной части серой зоны российские силы проводят атаки в направлении улиц Медведева и Воинов Интернационалистов.

Ранее, 4 мая, официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска. Тогда же группировка войск «Юг» нанесла поражение противнику на юго-западных окраинах города.

Также российские военные уничтожили мост в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР), сорвав планы противника по подвозу боеприпасов в Артемовск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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