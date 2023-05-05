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Кадыров заявил о готовности спецназа «Ахмат» занять позиции в Артемовске

Кадыров: спецназ «Ахмата» готов занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Подразделения спецназа «Ахмат» готовы занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом заявил в пятницу, 5 мая, глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя заявление основателя ЧВК Евгения Пригожина о планах подразделения покинуть позиции 10 мая.

«Если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артемовске придет младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий всё же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни подчеркнул, что интересы государства и безопасность страны должны быть на первом месте и призвал стороны встретиться на месте, чтобы разрешить разногласия ради общей победы.

«Когда закончится СВО, хотелось бы, чтобы победителями были все мы, каждый боец, каждый командир, каждый российский патриот. Все вместе», — добавил Кадыров.

С машиной боевой: как под Артемовском действует артиллерия «группы Вагнера»
Корреспондент «Известий» побывал на позициях бойцов подразделения

30 апреля сотрудник ЧВК «Вагнер» рассказал, что штурмовикам остается пройти около 1,5 км по городской застройке до полного освобождения города. Он подчеркнул, что его подразделению удалось взять под контроль квартал с многоэтажными жилыми домами за железной дорогой, разделяющей Артемовск на две части.

Позднее, 4 мая, в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды взяли под контроль еще два квартала Артемовска. Тогда же группировка войск «Юг» нанесла поражение противнику на юго-западных окраинах города.

Также российские военные уничтожили мост в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР), сорвав планы противника по подвозу боеприпасов в Артемовск.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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