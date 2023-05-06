Эксперт прокомментировал новые антиалкогольные меры Минздрава

Новые антиалкогольные меры необходимы, однако подходить к введению ограничений надо разумно. Об этом 6 мая заявил «Известиям» руководитель центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Эксперт коснулся темы запрета на рекламу алкогольной продукции и напомнил, что еще с 2010 года действует закон о защите детей от информации, которая вредит их здоровью и развитию. В рамках этого закона реклама алкоголя на телевидении уже запрещена с четырех утра до 23.00. Однако, отметил Шапкин, в настоящее время запрет игнорируется всеми телеканалами. По мнению эксперта, этот аспект действительно стоит пересмотреть. Так же как стоит обратить внимание на возможности социальной рекламы, которую можно использовать в борьбе с употреблением алкогольных напитков.

«У нас есть время под социальную рекламу, и надо, чтобы время выделялось на социальную рекламу, связанную с отказом от употребления алкоголя и предупреждением родителям, чтобы не пили, садясь за стол вместе с детьми. Так они совершают административное правонарушение, за которое, между прочим, предусмотрен штраф в размере 2 тыс. рублей», — отметил эксперт.

Кроме того, добавил Шапкин, такие фильмы как «Ирония судьбы, или С легким паром» не должны показываться по телевизору днем. Потому что у детей не должно складываться впечатления, что употребление спиртного может привести к каким-то веселым приключениям, за которые ты потом еще и будешь благодарен судьбе, подчеркнул эксперт.

Шапкин также указал, что многие предложения Минздрава диссонируют с инициативами спортивных функционеров, которые хотят вернуть пиво на стадионы.

«Здесь нужно обратить внимание, чтобы запрет продажи алкогольных напитках на стадионах не был снят, потому что его установили не случайно. Надо понимать, что основная часть публики на стадионах — это несовершеннолетние люди и при них пить пиво является вовлечением в употребление алкогольных напитков», — подчеркнул Шапкин.

Что касается запрета продажи алкоголя 18-летним молодым людям, то, по мнению эксперта, те из них, кто уже покупает алкоголь, найдут способ, как это сделать. Кроме того, стоит учитывать, что это может вызвать всплеск правового нигилизма в молодежной среде.

«Здесь могут быть случаи правового нигилизма, особенно именно в среде молодых людей. Они могут не понимать, почему им разрешают жениться в 18 лет, рожать детей, брать на себя материальную ответственность, но запрещают покупать алкоголь. Ограничения, конечно, должны быть. Но они должны быть разумными», — заключил Шапкин.

Ранее в этот день сообщалось, что Минздрав предложил увеличить минимальный возраст приобретения алкоголя с 18 лет до 21 года в рамках проекта по формированию здорового образа жизни. Кроме того, муниципалитеты предлагается наделить правом ограничить продажу спиртного по выходным и праздникам, а также ввести «запрет продажи крепкого алкоголя в магазинах с 20:00 до 11:00 по местному времени».

В рамках реализации задач по системным антитабачным и антиалкогольным мерам предложено рассмотреть запрет рекламы крепких спиртных напитков и демонстрации товарных знаков алкогольной продукции в музыкальных клипах, сериалах, фильмах, видеоблогах, музыкальных треках, подкастах.

Ранее, 5 мая, в Госдуме сообщили, что в РФ хотят ввести запрет на ночную продажу алкоголя в так называемых наливайках, которые расположены в жилых многоквартирных домах. Изменения планируется вносить поэтапно. Сначала предлагается ограничить минимальную площадь таких заведений 50 кв. м, затем ограничить продажу алкоголя в них с 22:00 до 9:00.