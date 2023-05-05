Реклама
Прямой эфир
Общество
Вильфанд предупредил о снеге и заморозках в Москве в выходные
Армия
Гвардии сержант Першенков обнаружил и лично уничтожил трех украинских диверсантов
Мир
В Великобритании признали случаи пропажи направленного Украине оружия
Мир
Косачев назвал поведение украинской делегации на ПАЧЭС попыткой устроить дешевое шоу
Общество
Рэпер Schokk поделился впечатлениями о поездке по городам Донбасса
Происшествия
Подросток пострадал во время падения кабины лифта в московской многоэтажке
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Общество
Пожар в Успенке Тюменской области локализован на площади 3,9 тыс. кв. м
Общество
В Госдуму внесут законопроект по ограничению продажи алкоголя в барах в жилых домах
Общество
Возгорание в московском Царицыно ликвидировано
Общество
В результате обстрела Донецка украинскими националистами погиб мужчина
Мир
ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник Bayraktar TB2
Мир
Москва назвала отношения РФ и США стоящими на грани открытого вооруженного конфликта

В Госдуму внесут законопроект по ограничению продажи алкоголя в барах в жилых домах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В РФ хотят ввести запрет на ночную продажу алкоголя в так называемых «наливайках», которые расположены в жилых многоквартирных домах. Изменения планируется вносить поэтапно. Сначала предлагается ограничить минимальную площадь таких заведений 50 кв. м, затем ограничить продажу алкоголя в них с 22:00 до 9:00.

Возраст допития: алкоголь хотят запретить продавать людям до 21 года
Инициатива может спровоцировать всплеск активности черного рынка, считают эксперты

Такой законопроект правительство Архангельской области внесет в Госдуму в ближайшее время при поддержке партий «Единая Россия» и ЛДПР. Также меру поддержали во фракциях КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия».

«Алкоголизм по-прежнему остается одной из основных причин смертности населения, например, в Архангельской области. Ситуацию нужно менять срочно», — сказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Логично сделать режим работы таких заведений в рамках требований к соблюдению тишины — это вопрос безопасности и комфорта наших граждан, считает член комитета ГД по строительству и ЖКХ от ЕР Александр Якубовский.

При этом, как он считает, можно сделать и исключения. В частности, не вводить ограничения по времени продажи алкоголя в барах, которые находятся в туристических и исторических локациях.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Ничего не алко: в РФ хотят ограничить продажу спиртного в барах в домах

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023