В парламенте Швейцарии возмутились выступлением Зеленского

Возможное выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами швейцарского парламента расценивается как попытка украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия. Об этом в пятницу, 5 мая, заявил Глава парламентской фракции Швейцарской народной партии (SVP) Томас Эши.

«Я возражаю против видеообращения президента Украины в зале заседаний Национального совета… Украина пытается напрямую повлиять на решение парламента о поставках оружия и боеприпасов. Нейтралитет нарушается!» — написал Эши в своем Twitter.

Также политик добавил, что уже отправил в Национальный совет просьбу отклонить запрос украинской стороны.

Накануне стало известно о том, что аппарат Федерального собрания Швейцарии разрешил Зеленскому выступить перед депутатами во время летней сессии. Соответствующий запрос был одобрен в Национальном совете (большая палата швейцарского парламента) и Совете кантонов (малая палата парламента). В пресс-службе парламента заявили, что точная дата выступления будет согласована с Украиной.

Ранее, 1 мая, постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт оружия на Украину запрещен законодательством страны. Берисвиль заметила, что ситуация останется прежней, пока парламент не пересмотрит этот закон.

26 февраля представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Швейцарию в утрате нейтралитета. Она заявила, что официальное осуждение спецоперации, поддержка санкций ЕС, блокировка счетов физлиц и юрлиц из РФ свидетельствуют об отходе страны от прежнего нейтрального статуса.

До этого, 23 ноября 2022 года, Швейцария ввела эмбарго на поставки РФ и Украине товаров военного назначения, объяснив это нейтралитетом.

В июне того же года власти Швейцарии разрешили своим компаниям поставлять детали для военной техники на Украину. Детали предназначены для противотанковых пусковых установок и систем ПВО. Тогда в Берне выразили уверенность, что подобные поставки никак не противоречат историческому и юридическому нейтралитету Швейцарии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.