С военной точки зрения у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет возможности победить российскую армию, Киев понесет поражение уже к началу осени. Такое мнение высказал в пятницу, 5 мая, бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Я лично считаю, что Россия накопила мощный военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину к концу этого лета — началу осени», — сказал Риттер на презентации своей книги «Гонка разоружения» в Санкт-Петербурге.

Экс-разведчик также заявил, что в ходе украинского конфликта США рискуют потерять позицию глобального гегемона.

Ранее, в апреле, Риттер назвал Украину гнилым кораблем и призвал Европу прекратить поддержку президента Украины Владимира Зеленского, так как «страну волнуют только свои интересы».

В том же месяце он заявил, что Киев пытается значительно занизить свои потери, указав, что с начала российской спецоперации ВСУ потеряли более 330 тыс. человек, включая 83 тыс. военнослужащих, которые пропали без вести. По его словам, Украина не сообщает правдивые цифры о погибших, потому что тогда властям придется выплачивать компенсацию.

4 мая провал Киеву предрек глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Он напомнил, что украинская армия сильно истощена, а также испытывает дефицит артиллерийских запасов, которые, как следует из прогнозов, могут закончиться за несколько дней.

В Минобороны России в свою очередь в этот же день сообщили, что ВСУ продолжают нести тяжелые потери в зоне специальной военной операции. Так, в ведомстве доложили, что российские военные за сутки уничтожили на всех направлениях фронта более 600 украинских боевиков. Кроме того, в Москве подчеркивали, что ВС РФ готовы отразить любое контрнаступление.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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