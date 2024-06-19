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В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии после атаки ВСУ
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В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии после атаки ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Энергодар, город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС), остался без электричества после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 19 июня, сообщила администрация города.

Отмечается, что причина аварийного отключения электроэнергии — попадание беспилотника по подстанции «Луч».

«ВСУ опять проводят террористические атаки и бьют по гражданской, социально значимой инфраструктуре», — говорится в Telegram-канале администрации.

Специалисты работают над возобновлением подачи электроэнергии.

ВСУ неоднократно предпринимали попытки наносить удары по ЗАЭС и Энергодару. Так, 8 июня ВСУ совершили артиллерийскую атаку по центру города, информации о пострадавших не поступало.

Станционный осмотритель: что глава МАГАТЭ увидел на Запорожской АЭС
Гросси оценил, как обмеление Каховского водохранилища и украинские обстрелы влияют на безопасность объекта

3 июня гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что атаки на Запорожскую АЭС и частые отключения внешнего электроснабжения из-за «военных действий» создают тяжелую ситуацию. По его словам, риски для ядерной безопасности объекта также представляют проблемы, связанные с персоналом, плановыми инспекциями и поддержанием работы систем безопасности.

Ранее, 28 мая, Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев провели переговоры по Запорожской АЭС в калининградском аэропорту Храброво. В ходе них гендиректор МАГАТЭ назвал невозможным перезапуск станции на данный момент. В свою очередь, глава «Росатома» назвал обстрелы ВСУ единственной реальной угрозой для безопасности объекта и выразил надежду на то, что агентство будет «справедливым каналом о реальных угрозах».

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