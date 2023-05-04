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Депутат ГД Бородай заявил, что провал наступления ВСУ не приведет к окончанию СВО

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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Провал контрнаступления украинских войск не приведет к завершению спецоперации (СВО) по защите Донбасса, заявил 4 мая депутат Госдумы сооснователь организации «Союз ветеранов Донбасса» Александр Бородай.

«Ее (спецоперации. — Ред.) цели и задачи, поставленные президентом России [Владимиром Путиным], на сегодняшний день еще не достигнуты. И я лично убежден в том, что без достижения этих целей она завершиться не может», — высказался парламентарий в интервью «Парламентской газете».

Бородай предположил, что действия российской армии могут привести к тому, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут обескровлены или даже станут неуправляемыми, но СВО продолжится и после этого.

«Вероятность контрнаступления — почти 100%. Оно точно будет. Но вот причины его проведения я бы охарактеризовал как не военные, а прежде всего политические и экономические. <…> По моим расчетам, оно начнется, скорее всего, ближе к середине мая, хотя я не исключаю, что это может произойти уже и в 10-х числах», — сказал он.

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Ранее в этот день командир «Ахмата», помощник главы Чечни Рамзана Кадырова и заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов заявил о готовности российских сил отразить наступление ВСУ в республике.

Днем ранее глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сказал, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. По его мнению, в активную фазу наступление может перейти в ближайшие дни.

28 апреля министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что ВСУ «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению. При этом еще не все курсы обучения украинских военных по управлению западной техникой закончились.

В ответ на это первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обратил внимание, что Россия готова отразить любое контрнаступление. Он дополнил, что если это «очередная бравада», то это указывает на ничтожность власти, которая разбрасывается такими громкими словами.

В начале апреля глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев предрек Киеву провал в наступлении. Он напомнил, что украинская армия сильно истощена.

СВО по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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