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Командир «Ахмата» заявил о готовности отразить наступление ВСУ в ЛНР

Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: российские силы готовы отразить наступление ВСУ в ЛНР
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Причины для паники в Луганской Народной Республике (ЛНР) на фоне заявлений Украины о наступлении отсутствуют, российские силы готовы его отразить. Об этом 4 мая сообщил помощник главы Чечни Рамзана Кадырова, командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

«У них ЦИПСО (72-й центр информационно-психологических операций. — Ред.) заработал в полную мощь, <...> где-то, может быть, у них получилось покататься на своих танках, БМП, сделать ролики. Но я по сей день не слышу, чтобы они где-то что-то прорвали», — сказал он ТАСС.

Помощник главы Чечни сказал, что спецназ «Ахмат» работает так, как делал это и ранее. Как добавил Алаудинов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) делают вылазки, стараются прощупать оборону, но их военнослужащие не стягивают сотни танков к линии соприкосновения в ЛНР.

«В принципе, мы почти всю ЛНР контролируем, как и контролировали, мы ничего не отдали за это время, двигаемся только вперед», — заявил командир «Ахмата».

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3 мая глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление украинских войск уже фактически началось. По его мнению, в активную фазу наступление может перейти в ближайшие дни.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Запад поставит Киеву боевые самолеты, когда ВСУ перейдут в наступление. Его сроков он не привел, но отметил, что наступательные действия начнутся уже скоро.

Днем ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что решение о поставках Киеву истребителей F-16 будет зависеть от результатов украинского контрнаступления. Если бы у Украины уже были F-16, то контрнаступление «было бы более быстрым», заверил дипломат.

В конце апреля Пригожин также предполагал, что ВСУ пойдут в контрнаступление после 2 мая, когда пройдут дожди. Он добавил тогда, что для наступления нужны определенные погодные условия.

В начале апреля глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что контрнаступление, которое усиленно готовится Киевом, обречено на провал. Он напомнил, что ВСУ сильно истощены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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