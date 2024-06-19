Владимир Путин прибыл с визитом в Ханой

Президент России Владимир Путин в среду, 19 июня, прибыл в столицу Вьетнама Ханой с государственным визитом.

«В аэропорту Ханоя Владимира Путина встречают в полном соответствии с высшим государственным статусом визита: красная ковровая дорожка, вдоль нее почетный вьетнамский караул», — передает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Во вьетнамской столице пройдут встречи российского лидера со всем высшим руководством страны — президентом То Ламом, генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

В ходе переговоров с вьетнамской стороной планируется обсудить вопросы двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства. Программой также предусмотрено возложение венков к мемориалу павшим героям и мавзолею Хо Ши Мину. В составе делегации от России в переговорах примут участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров и другие главы ведомств и официальные лица.

17 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что глава государства по окончании своего визита в КНДР 18–19 июня посетит с государственным визитом Вьетнам 19 и 20 июня. По итогам его встреч с официальными лицами будет подписан ряд документов.

Как ранее, 10 июня, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, поездки президента России в Северную Корею и Вьетнам преследуют одну цель — укрепление отношений и насыщение их конкретикой. Последний раз Путин посещал Вьетнам в 2017 году в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).