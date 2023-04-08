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Экс-разведчик США назвал количество погибших и пропавших военных ВСУ

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ уже потеряли более 300 тыс. человек убитыми
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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли погибшими и пропавшими без вести более 330 тыс. человек. Об этом заявил 7 апреля бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, комментируя данные, озвученные главнокомандующим украинскими войсками Валерием Залужным.

«Залужный в разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли заявил, что 250 тыс. украинских военных погибли. Около 83 тыс. пропали без вести, из них примерно 60 тыс., скорее всего, мертвы. Это дает примерное число в 315 тыс. погибших», — рассказал разведчик в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

По его словам, приведенные цифры соответствуют той информации, которую он сам получает.

При этом, как указал Риттер, Киев пытается занизить свои потери, и они намного больше, чем официальные цифры.

«Точно посчитать довольно трудно», — сказал он.

За потерей потери: отбиты массированные атаки ВФУ в южных степях
Противник ищет слабые места в нашей обороне на запорожском направлении

Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что украинские вооруженные силы продолжают нести тяжелые потери в зоне специальной военной операции. Только на донецком направлении за сутки противник потерял до 370 военных и наемников. На красно-лиманском было уничтожено до 80 украинских военных, на херсонском направлении — до 60, и почти столько же на южно-донецком и запорожском направлениях.

До этого, в середине марта, Ритер спрогнозировал, что потери в рядах украинских войск в скором времени будут исчисляться тысячами человек. Он заявил, что каждый украинец, который сейчас находится на поле боя, погибнет, будет ранен или пленен в ближайшие месяцы. Американский военный также добавил, что у ВСУ не получится прорвать оборону российских войск, так как уже этим летом запасы боеприпасов у украинских боевиков закончатся и поражение киевского режима будет очевидным.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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