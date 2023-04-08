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ВС РФ уничтожили свыше 370 военных и наемников ВСУ на донецком направлении

Минобороны РФ: свыше 370 военных и наемников ВСУ уничтожено на донецком направлении
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили за сутки более 370 украинских военных и иностранных наемников на донецком направлении. Об этом в субботу, 8 апреля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370 украинских военнослужащих и наемников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказал он.

Кроме того, свыше 30 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировано на купянском направлении. Российская армия поразила подразделения противника в районах Григоровки, Синьковки, Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской Народной Республики (ЛНР).

В оборонном ведомстве добавили, что на южнодонецком и запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям украинских войск в районах Угледара, Камышевахи Донецкой Народной Республики (ДНР), Юрковки и Щербаков Запорожской области. Уничтожено до 55 украинских боевиков.

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Ранее, 7 апреля, в Минобороны рассказали, что на донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск за сутки было уничтожено около 260 военных ВСУ. На южнодонецком и запорожском направлениях потери противника составили до 20 украинских солдат.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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