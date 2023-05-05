В Петербурге показали художественную постановку с участием ретропаровоза

В Петербурге в преддверии 9 Мая прошла художественная постановка «Паровозный гудок. Симфония Победы». На Финляндском вокзале показали театрализованное представление. К перрону прибыл ретропаровоз с вагонами-теплушками построенными в 1930 годах, передает телеканал «Известия». Паровозы СО 18-2018 1941 года первыми вошли в поверженный Берлин. С первых дней войны Октябрьская магистраль находилась на передовой. Работать на ж/д было не менее опасно, чем сражаться на фронте.

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