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Ярко и правильно: юбилей Гергиева, фильмы Победы, дом Вахтангова

О чем на этой неделе говорили поклонники прекрасного
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Гала-концертом с участием звезд мировой оперы и балета Мариинский театр отметил двойной юбилей: 70-летие директора – художественного руководителя Валерия Гергиева и 10-летие открытия новой сцены. В программу «Майского фестиваля правильного кино», посвященного истории России и ее героям, вошли 35 фильмов. Съемочная группа РЕН ТВ во главе с режиссером Юлией Акчуриной работает над документальным проектом о добровольцах в Донбассе. Гала-концертом и именной выставкой Театр Вахтангова отметил открытие «Дома Вахтангова», культурного центра и своего филиала во Владикавказе. Ушли из жизни главы собственных модных домов Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин. «Известия» выбрали самое примечательное в мире культуры.

Творец эпохи

Гала-концертом с участием звезд мировой оперы и балета Мариинский театр отметил двойной юбилей: 70-летие директора – художественного руководителя Валерия Гергиева и 10-летие открытия сцены Мариинский-2.

Накануне концерта президент Владимир Путин поздравил Валерия Абисаловича с 70-летием и поблагодарил его за то, что он делает для российского и мирового искусства.

Президент РФ Владимир Путин и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время встречи

Президент РФ Владимир Путин и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев во время встречи

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

«Сейчас не буду говорить о сегодняшней ситуации в мире, в искусстве, просто сознательно не хочу в это углубляться. Наоборот, хочу подчеркнуть, что искусство — вне политики», — отметил президент.

Гергиев в этот вечер не вышел на сцену Мариинского-2, наблюдал за выступлениями коллег из центральной ложи.

— Как бы сама собой обретала форму главная идея: Гергиев — человек, без которого этого зала просто не было бы, и этот праздник — в честь творца новой театральной эпохи, который в день двойного юбилея предпочел поделиться сделанным, нежели представить себя самого, — отметила корреспондент «Известий» в Санкт-Петербурге Варвара Синцова.

Важные фильмы

В Музее Победы на Поклонной горе проходит 2-й «Майский фестиваль правильного кино», посвященный военной тематике, истории России и ее героям. В программу кинофорума вошли 35 короткометражных и полнометражных фильмов.

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— У нас сегодня полный зал. Это говорит о том, что людям интересно посмотреть правильное кино. Почему правильное? Потому что мы выбрали важные фильмы, сделанные по всем законам жанра. В эти святые дни очень логично проводить подобный фестиваль именно в Музее Победы, — заявил во время торжественного открытия фестиваля ведущий киноклуба «Поклонка» киновед Геннадий Ходос.

фестиваль правильного кино
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Среди премьер форума — «Сокровища партизанского леса», «Расправляя крылья», «Король ринга. Николай Королев», «Анатолий Зимин. Учитель бега», а также документальный спецпроект РЕН ТВ «Украина: как свои стали чужими?», рассказывающий истории людей, оказавшихся по разные стороны баррикад во время СВО. Основу фильма составляют интервью с бойцами, а также кадры из зоны боевых действий.

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Служить Родине

Режиссер Юлия Акчурина, представившая в Музее Победы документальный спецпроект РЕН ТВ «Украина: как свои стали чужими?», работает над фильмом о судьбах добровольцев, которых съемочная группа встретила в Донбассе.

Мы познакомились с врачом-психиатром из Москвы, который оставил свою успешную работу в Первой градской больнице и пошел добровольцем. Хочет служить Родине. Пока он на фронте, его друзья здесь собрались и купили бронированную «Ниву», достают и переправляют медикаменты, — рассказала Юлия Акчурина «Известиям».

Режиссер Юлия Акчурина спецпроект РЕН ТВ Украина: как свои стали чужими
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Она считает, что один человек своим примером может воодушевить на добрые дела сотни, а то и тысячи людей, а своей целью — чтобы кино посмотрело как можно больше зрителей.

Это четвертый фильм о Донбассе, который снимает РЕН ТВ. Открыл донбасскую серию проект «Донбасс: возрождение». Съемки велись на Херсонщине, в Запорожье, ЛДНР.

Не один дома: как Театр Вахтангова отметил юбилей своего основателя
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Вахтангов дома

Гала-концертом и именной выставкой Театр Вахтангова отметил открытие «Дома Вахтангова», культурного центра и своего филиала во Владикавказе.

Семья Бограта Вахтангова, крупного табачного фабриканта, жила в этом городе по разным адресам, но здание возле Армянской церкви на улице Чермена Баева, где будущий корифей театра родился и вырос, — единственное сохранившееся.

Актриса Анна Антонова выступает на концерте «Дома Вахтангова» на площади Свободы во Владикавказе

Актриса Анна Антонова выступает на концерте «Дома Вахтангова» на площади Свободы во Владикавказе

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Наша идея была соединить музейное пространство и музейную деятельность с театральной, — пояснил «Известиям» директор вахтанговцев Кирилл Крок. Потому что делать только музей — это будет тихое пространство, а мы в вахтанговском театре любим, когда ярко.

Музейная часть располагается на втором этаже, а на первом устроено арт-кафе — театрально-концертный зал на 150 мест, который открылся 3 мая. «Пиковую даму» Пушкина в сопровождении оркестра прочел народный артист России Евгений Князев.

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Осиротела мода

На этой неделе ушли из жизни главы собственных модных домов Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин.

Зайцев по праву считается создателем современной русской моды. При его непосредственном участии детали национального костюма — сарафаны, кафтаны, душегреи, кокошники — нашли свое место не только на модных подиумах, но и на сцене.

Директор «Дома Людмилы Зыкиной» Ксения Рубцова полагает, что символом России в мире народная артистка СССР стала во многом благодаря Зайцеву, который придумывал для нее костюмы.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

— Он считал, что по Зыкиной судили о России, а значит, она должна быть величественной, — отметила Ксения Рубцова в беседе с «Известиями», — Вячеслав Михайлович говорил, что у нас одна царственная певица — Зыкина.

Валентин Юдашкин учился у Вячеслава Зайцева. Среди его заказчиков были первые люди страны, включая Раису Горбачеву.

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Зайцев черпал больше из русской истории, пользовался русскими образцами, — заметил художник Никас Сафронов. — Юдашкин ездил на Запад, он мог взять что-то французское и связать это с российским. Он фонтанировал идеями. Ушли великие кутюрье, гордость нашей страны.

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