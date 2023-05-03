Вы просто космос: «Вызов» и «Яга» лидируют в прокате

В минувший праздничный уикенд «Вызов» собрал почти 300 млн рублей. Следом идет мультфильм «Яга и книга заклинаний»: копилка молодой колдуньи пополнилась на 54 млн. «Джон Уик 4» не выдержал конкуренции с отечественными новинками и опустился на третью строчку — 22,4 млн. Также хороший результат показал хоррор «Синистер. Начало», у него 20 млн и четвертая позиция в топе. «Известия» подводят итоги выходных в кино.

Отечественные фильмы занимают топ

Несмотря на праздничные выходные, посещаемость кинотеатров уменьшилась, пускай и незначительно — с 1,7 млн до 1,5 млн. Как рассказала «Известиям» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова, небольшое снижение показателей в майские праздники — нормальное явление.

— Майские праздники неразрывно связаны с отпусками, трафик восстановится, когда люди вернутся из поездок. В кино есть что посмотреть, у холдоверов и новинок есть все шансы приумножить кассу, — объяснила Ольга Зинякова.

По данным ЕАИС, в топ-3 по кассовым сборам первые две строчки занимают отечественные фильмы — «Вызов» Клима Шипенко и мультфильм «НМГ Кинопроката» «Яга и книга заклинаний», а вот «Джона Уика» сместили со второй на третью позицию.

«Вызов» с большим отрывом лидирует не только по кассовым сборам. Картину показали более 38 тыс. раз, средняя наработка составила 7,8 тыс. рублей, а наполняемость залов — 23 человека. Более половины всех посетителей кинотеатров (881 тыс.) пошли смотреть именно киноленту Клима Шипенко, чем снова обеспечили картине золото. Общая касса фильма перевалила за 950 млн рублей, при этом у голливудского хита-боевика с Киану Ривзом в главной роли этот показатель меньше — он собрал 823 млн в российском прокате.

В дни премьеры «Вызов» заработал 426 млн, но теперь эта цифра составляет 300 млн. Как считает Ольга Зинякова, показатели картины не будут резко снижаться даже после окончания праздников.

— Фильм будет работать долго, поступательно наращивая кассу, гораздо дольше праздников, — добавила эксперт.

На втором месте расположилась «Яга и книга заклинаний» (54,8 млн рублей), ставшая лучшей новинкой праздничного уикенда. Мультфильм о молодой Бабе-яге посмотрели 209 тыс. человек, а показали его 15 тыс. раз. «Яга» боролась за семейную и детскую аудиторию с «Котами Эрмитажа» и фэнтезийным фильмом-мюзиклом «Волшебная флейта», но у них показатели значительно ниже. В среднем на один сеанс отечественной анимационной ленты ходило по 14 человек, а наработка держалась на уровне 3,5 тыс. рублей.

«Джон Уик 4» получил бронзу. В минувший уикенд блокбастер заработал всего 22 млн рублей. Но, сравнивая с периодом с 20 по 23 апреля, снижение не такое уж и большое — тогда касса боевика составила 25 млн. При этом «Уик» обгоняет «Ягу» по наработке и наполняемости залов — по 5,7 тыс. рублей и 15 человек соответственно. Так что блокбастер с Киану Ривзом всё еще сохраняет популярность, но рекорды больше не ставит.

Не оправдали ожиданий

Среди других новинок минувшего уикенда — немецкий фильм-мюзикл «Волшебная флейта» по одноименной опере Моцарта и «Возрожденные» Егора Баранова. По числу сеансов картины держатся в районе 3,5 — 4 тыс., но войти в топ-5 ЕАИС им не удалось. При этом у обеих лент самая низкая заполняемость залов (по семь и шесть человек соответственно), а также наработка на показ — по 2 тыс. рублей за сеанс.

Расположившуюся на шестом месте «Волшебную флейту» посмотрели 28 тыс. зрителей, а кассовые сборы составили 8,3 млн рублей. Картина может похвастаться неплохими визуальными эффектами — в качестве продюсера выступил Роланд Эммерих («День независимости», «Звездные врата», «Годзилла», «2012»), но этого, видимо, оказалось недостаточно, чтобы побороться за семейную аудиторию с «Ягой». «Возрожденные» оказались на строке ниже — 7,7 млн рублей кассовых сборов и 22 тыс. зрителей.

Как считает Ольга Зинякова, и «Яга», и «Флейта» — качественные новинки. Но целевая аудитория у отечественного релиза шире.

— «Яга» подходит для просмотра всей семьей, в том числе с самыми маленькими зрителями. А музыкальная «Флейта» больше предназначена для подростков и аудитории янг-эдалт. Плюс жанр у нее синтетический, на любителя, — объяснила она «Известиям».

Но не у всех премьер минувшего уикенда дела обстоят неважно. «Синистер. Начало» заработал 62 млн рублей и расположился на четвертой строчке топа ЕАИС, несмотря на то что хоррор не имеет отношения к оригинальным «Синистерам». Новинку решили связать с картиной 2012 года, скорее всего, чтобы привлечь аудиторию. По количеству зрителей, фильм ужасов обогнал «Джона Уика» — 62 тыс. человек. А вот по наполняемости залов он идет с бронзовым призером на равных — по 15 зрителей на сеанс.

Успех хоррора Ольга Зинякова объяснила отсутствием альтернатив.

— На фоне прочего контента «Синистер. Начало» был единственным хоррором, которому и отдала предпочтение молодежная аудитория, — добавила она.

Праздник должен продолжаться

Следующие выходные тоже будут долгими, и 4 мая в прокат выходит сразу несколько многообещающих картин разных жанров. Зрителей ждет французский криминальный экшен «Банды Парижа», драма «Все страхи Бо» с Хоакином Фениксом в главной роли, а также возвращение Джеки Чана в абсурдном фильме «Кунг-фу жеребец».

Отечественный производитель порадует россиян комедией «Юра дворник», которая основана на реальной истории о дворнике Юре Ветлугине из Уфы.