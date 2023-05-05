5 мая произойдет полутеневое затмение Луны

Луна погрузится в полутень Земли вечером 5 мая. Наблюдать явление можно будет невооруженным глазом при ясной погоде. Максимальное погружение Луны придется примерно на 20:23 мск, сообщает телеканал «Известия». В Московском планетарии явление назвали полутеневым затмением. Луна пройдет через внешнюю область земной тени. Яркость спутника уменьшится, но он останется освещенным. Явление смогут наблюдать жители по всей России.

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