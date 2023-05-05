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На территории обитания амурских тигров в ЕАО начался лесной пожар

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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На территории заповедника «Бастак» в Еврейской автономной области (АО), где обитают в том числе амурские тигры, начался крупный лесной пожар. Как сообщили 5 мая в правительстве региона, огнем охвачены 2,5 тыс. га охраняемой территории.

Как указано в Telegram-канале региональных властей, дым от возгорания сносит порывами северо-западного ветра в Биробиджан и другие населенные пункты.

В тушении пожара задействованы 75 спасателей и 55 сотрудников «Авиалесохраны». Также привлечена техника — три вертолета Ми-8 и легкомоторный самолет.

Уточняется, что угрозы распространения огня на населенные пункты в настоящее время нет.

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Ранее, 4 мая, спасателям удалось локализовать природный пожар в тюменском селе Успенка на площади 3,9 тыс. кв. м. Пожарные смогли отстоять более 1 тыс. жилых домов, на которые перекинулся огонь. Из расположенных рядом с лесом домов было эвакуировано 79 человек.

До этого, 2 мая, стало известно, что на юге Амурской области в мае ожидается высокий уровень пожарной опасности. Область находится в перечне самых пожароопасных регионов России. В Амурской области действует особый противопожарный режим.

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