Высокий уровень пожарной опасности прогнозируют в мае в Приамурье

На юге Амурской области в мае ожидается высокий уровень пожарной опасности. Область находится в перечне самых пожароопасных регионов России.

В пресс-службе федеральной «Авиалесоохраны» пояснили, что прогнозируемый высокий риск возникновения пожаров не означает, что в регионе возникнет чрезвычайная ситуация. Это зависит от соблюдения правил пожарной безопасности.

Амурская служба новостей уточняет, что в список территорий Дальнего Востока с повышенным риском возникновения пожаров попали также восточная часть Забайкалья, вся ЕАО, юго-запад Хабаровского края и юг Приморского края.

В «Авиалесоохране» обратили внимание на то, что с начала этого года не было допущено ни одного факта перехода огня лесных пожаров с земель лесного фонда на объекты экономики и населенные пункты.

ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства сообщает, что в Амурской области сейчас действуют 11 природных пожаров в семи муниципальных округах. Почти все возникли по вине местного населения.

Пожары зафиксированы в Завитинском, Бурейском, Архаринском, Ромненском, Зейском и Шимановском округах, а также в Мазановском районе. Общая площадь, пройденная огнем, — 707 га.

В Амурской области действует особый противопожарный режим.