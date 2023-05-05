Пожар в Успенке Тюменской области локализован на площади 3,9 тыс. кв. м

Спасатели локализовали пожар в тюменском селе Успенка на площади 3,9 тыс. кв. м. Пожарные смогли отстоять более 1 тыс. жилых домов. Об этом 4 мая сообщили в ГУ МЧС.

На данный момент известно о повреждении 13 жилых домов. Ликвидация пожара продолжается.

Всего к тушению возгорания привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8.

Ранее в этот день в результате порывистого ветра серьезный природный пожар в районе села Успенка Тюменского района перекинулся на жилые дома. В СК отметили, что на данный момент погибших и пострадавших в результате пожара нет.

Из расположенных рядом с лесом домов эвакуировали 79 человек. Также сообщалось об эвакуации 45 маломобильных человек из дома престарелых «Милосердие» и 370 детей из детского психоневрологического диспансера.

Местные жители рассказали корреспонденту «Известий», что обливали дома водой в надежде спасти хоть что-то. Однако позже администрация села запретила людям набирать воду самостоятельно.