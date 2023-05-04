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Украинская делегация попыталась сорвать выступление России на саммите ПАЧЭС

Тимофеева заявила о невозможности исключить Россию из ПАЧЭС

Глава делегации РФ на ПАЧЭС Тимофеева: мы будем отбивать любые провокации
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Россию невозможно исключить из Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), так как она создала эту организацию. Об этом 4 мая заявила «Известиям» председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Таким образом она прокомментировала организованные украинской стороной провокации на заседании саммита в Анкаре. Помимо провокационных действий украинских представителей, участники ПАЧЭС снова не утвердили полномочия российской делегации в организации.

«Можно нас убрать из ПАЧЕС? Да невозможно. Мы сами создавали эту организацию. мы на самом деле сами насыщали ее смыслом. Мы сегодня стоим за свои территории и Черное море у нас никто никогда не заберет», — заявила Тимофеева.

Она подчеркнула, что Россия будет отбивать любые провокации.

Тимофеева отметила, что партнеры РФ по ПАЧЭС поддерживают ее, однако признают, что в случае открытого голосования им придется сделать так, как «написано в методичках».

«Они забыли, что они представляют свои страны и свои территории. Но Россию здесь слышно, слышно достаточно громко, и поверьте, любые провокации будем отбивать», — заявила она.

Дипломат также упомянула, что, несмотря на попытку срыва выступления российской делегации, к ней было привлечено пристальное внимание.

«Потому что на самом деле, мы говорили, что сегодняшняя организация (ПАЧЭС. — Ред.), которой 30 лет, уже давно превратилась в чисто политическую организацию. Такой пинг-понг обвинений друг друга», — рассказала она.

При этом Тимофеева отметила, что российские дипломаты уже привыкли к провокациям со стороны Украины.

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