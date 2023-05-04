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Украинская делегация попыталась сорвать выступление России на саммите ПАЧЭС

В Турции осудили поведение украинской делегации на саммите ПАЧЭС

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Фото: cоцсети
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Действия украинской делегации, попытавшейся сорвать выступление России на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), выходят за рамки дипломатии. Об этом 4 мая заявил «Известиям» депутат парламента Турции Озтюрк Йылмаз.

«Произошедшее на полях мероприятия в Анкаре — это очень печальная ситуация. Срывать любое выступление на дипломатическом форуме — это недипломатический, неудобный и невежливый поступок. Я хочу подчеркнуть это, прежде всего», — сказал он.

Йылмаз призвал дождаться возможную реакцию со стороны Турции. По его словам, в дипломатии есть разные способы предупредить украинскую делегацию о возможных негативных последствиях после их поступка.

4 мая в Анкаре делегация Федерального собрания во главе с депутатом Госдумы Ольгой Тимофеевой принимала участие в юбилейном саммите спикеров парламентов государств – членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генеральной ассамблее ПАЧЭС.

Представители Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите. Тимофеева назвала их действия цирком. Она отметила, что пресечь провокацию попытался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

В результате участники ПАЧЭС снова не утвердили полномочия российской делегации в организации. Она отметила, что это происходит уже второй год. Тимофеева заявила, что российская делегация рассматривает вопрос о прекращении взносов. Депутат пояснила, что в таком случае РФ сможет принимать участие в работе организации, но без права голоса.

Позднее член украинской делегации Александр Мариковский напал на секретаря российской делегации Валерия Ставицкого, когда тот забрал у него украинский флаг. На место происшествия прибыл врач.

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