Представители Украины в ПАЧЭС напали на члена делегации РФ на саммите в Анкаре
Члены украинской делегации напали на россиянина в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Об этом 4 мая сообщило посольство РФ в Турции.
«Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыл консул и врач, оказываем необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Пострадавшим стал секретарь российский делегации Валерий Ставицкий. Инцидент произошел в коридоре гостиницы, где состоялось мероприятие.
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