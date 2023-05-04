Участники ПАЧЭС снова не утвердили полномочия делегации РФ

Участники Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества снова не утвердили полномочия российской делегации в организации. Об этом в четверг, 4 мая, сообщила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.

Она отметила, что полномочия не подтверждают уже два года.

«Сегодня мы заявили, что оставляем за собой право решать, нужна ли нам эта площадка, если не получается конструктивного разговора. А конструктива без подтверждения полномочий нашей делегации не получится», — сказала Тимофеева журналистам.

Кроме того, российская делегация рассматривает вопрос о прекращении взносов, добавила она. Депутат пояснила, что в таком случае РФ сможет принимать участие в работе организации, но без права голоса.

Тимофеева добавила, что ПАЧЭС находится в глубоком кризисе, и выразила мнение, что делегациям нужно переосмыслить роль организации.

4 мая в Анкаре делегация Федерального собрания РФ во главе с Тимофеевой принимает участие в юбилейном саммите спикеров парламентов государств – членов Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генеральной ассамблее ПАЧЭС.

Представители Украины попытались сорвать выступление российской делегации на саммите. Тимофеева назвала их действия цирком. Она отметила, что пресечь провокацию попытался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

До этого, в декабре 2022 года, на заседании в Белграде украинцы пытались добиться исключения России из организации, которую сама же РФ создала вместе с Турцией. Представители Украины перед началом заседания вывесили перед своим столом национальный флаг, расписанный слоганами. Во время утверждения мандатов членов делегаций украинцы потребовали отвода российских представителей, в знак протеста делегация РФ покинула заседание.

Тогда же из-за демарша Украины российская делегация решила приостановить взносы ПАЧЭС. При этом отмечалось, что Россия не приостанавливает членство в организации.

В июне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости пересмотра экономической стратегии объединения.

ПАЧЭС создана в 1993 году. В нее входят Россия, Украина, Турция, Сербия, Албания, Азербайджан, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Румыния и Северная Македония.