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Лавров заявил о необходимости пересмотра экономической стратегии ЧЭС

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров написал статью по случаю 30-летнего юбилея Организации Черноморского экономического сообщества, в которой указал, что экономическая стратегия ЧЭС требует пересмотра с учетом глобальных экономических изменений, передает телеканал «Известия». Он отметил, необходимость уделять внимание продвижению региональной взаимосвязанности, налаживанию продуктивной кооперации между ЧЭС и Евразийским экономическим союзом.

Россия выступает в поддержку концепции «интеграции интеграций» в целях выхода на абсолютно безбарьерное экономическое пространство в рамках Большого евразийского партнёрства.

Постоянными участниками ЧЭС являются 12 стран, примыкающих к Черноморскому бассейну.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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