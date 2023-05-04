В Голливуде бастующим сценаристам не будут платить гонорары

Ведущие телешоу на NBC будут оплачивать работу съемочных групп, об этом сообщают СМИ. Гонорары получат сотрудники, которые не участвуют в массовой забастовке в Голливуде. Из-за беспорядков часть телешоу вынужденно приостановила работу, передает телеканал «Известия». Ранее сообщалось, что в Голливуде приостанавливают выплаты сценаристам. Крупные киностудии удерживают гонорары из-за забастовок. Сценаристы не работают и не выполняют условия договора. Как сообщает Bloomberg, первой выплаты приостановила Sony Group. Сценаристы Голливуда проводят крупнейшую забастовку за 15 лет. Люди недовольны зарплатой и условиями труда.

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