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В Мариуполе заложили камень на месте будущего филиала Нахимовского училища

МО: в Мариуполе заложили камень на месте будущего Нахимовского училища
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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В Мариуполе заложили памятный камень на месте строительства будущего филиала Нахимовского училища. Об этом 4 мая сообщили в Министерстве обороны РФ.

На мероприятии присутствовали заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов и врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Филиал Нахимовского училища на 560 мест в центре Мариуполя возведут специалисты военно-строительного комплекса Минобороны», — уточнили в Минобороны.

Известно, что общая площадь застройки превысит 60 тыс. кв. м. Комплекс из пяти зданий в современном городском стиле будет возведен вокруг центральной площади-плаца. Здания между собой будут соединены крытыми переходами. В спальных корпусах оборудуют двухкомнатные кубрики.

Поручение о строительстве в Мариуполе филиала Нахимовского военно-морского училища в сентябре 2022 года дал президент РФ Владимир Путин.

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В марте 2023 года Путин лично посетил Мариуполь в рамках рабочей поездки в Донбасс, чтобы посмотреть, как идет восстановление новых регионов. Туда президент прилетел на вертолете, после чего пересел за руль автомобиля и сам объехал несколько районов.

Российский лидер в ходе поездки побывал на строительстве клиники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и посетил новый ЖК «Невский». По словам Путина, клиника — «огромный, современный, серьезный объект», а жилищный комплекс ничем не отличается от хороших московских или петербургских кварталов.

Мариуполь находится в ДНР, которая вошла в состав РФ 30 сентября 2022 года после подписания Путиным договора о присоединении. О полном освобождении Мариуполя Минобороны сообщило 20 мая прошлого года, после чего в городе начались восстановительные работы.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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