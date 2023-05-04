Песков выразил уверенность в атаке Киева на Кремль по указке Вашингтона

За атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Киева на здания Кремля, без сомнения, стоит Вашингтон. Об этом 4 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно. Такие решения — определение целей, средств — всё диктуется Киеву из Вашингтона. Нам это хорошо известно», — указал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Он также добавил, что работа кремлевских средств противовоздушной обороны (ПВО), которые не сработали вовремя, будет усилена.

«Всё будет усилено. И так уже все усилено, и в контексте подготовки к параду, ко Дню победы. А как и каким образом — это тема для глубокого анализа наших специалистов, они сделают свою работу», — сообщил Песков.

Также на брифинге пресс-секретарь отметил, что попытки Киева и Вашингтона откреститься от атаки на Кремль смехотворны, так как решение о таких терактах принимается в США, а Украина их исполняет.

Говоря о реакции на произошедшее президента РФ Владимира Путина Песков отметил, что Путин всегда сохраняет спокойствие и собранность в даже в самых сложных ситуациях. Он добавил, что Следственный комитет (СК) и необходимые службы занимаются расследованием атаки беспилотников на Кремль. Известно, в результате атаки повреждено два медных листа, которые покрывают купол Сенатского дворца, других разрушений нет.

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